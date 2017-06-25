Робот предсказал победу Камеруна над Германией и Чили над Австралией

На Робостанции на ВДНХ робот Бакстер продолжает пробовать себя в качестве футбольного предсказателя матчей Кубка конфедераций – 2017. Робот делает выбор посредством технического зрения и программируемых рук-манипуляторов.
В этот раз Бакстер быстро сделал свой выбор. Поводив своими манипуляторами, робот «бросил взгляд» на средний кубик и протянул посетителю. По мнению Бакстера, в матче Германия — Камерун следует ожидать победу африканской сборной.
Следом роботу показали кубики с командами сборных Чили и Австралии. Проанализировав пространство, Бакстер выбрал южноамериканскую команду.
Матчи Германия – Камерун и Чили – Австралия состоятся сегодня, 25 июня. Обе встречи начнутся в 18:00 по московскому времени.