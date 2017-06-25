Дубль Фатая принёс «Уфе» победу над «Енисеем» в контрольном матче

«Уфа» завершила программу подмосковного сбора двумя матчами, сообщает пресс-служба клуба.
В первой контрольной игре уфимцы встретились с «Химками». Матч прошёл в среднем темпе при минимальном количестве голевых моментов и завершился вничью – 0:0.
Контрольный матч
«Уфа» (Уфа) – «Химки» (Московская область) – 0:0
«Уфа»: Фролов, Филин, Никитин, Карп, Аликин, Сухов, Ванек (Миранян, 46), Безденежных, Засеев, Кротов (Батютин, 70), Абдулавов.
Во втором контрольном поединке подопечные Сергея Семака встретились с красноярским «Енисеем», который возглавляет Дмитрий Аленичев. «Уфа» одержала победу со счётом 2:0 благодаря дублю Кеинде Фатая.
Контрольный матч
«Уфа» (Уфа) – «Енисей» (Красноярск) – 2:0 (2:0)
Голы: Фатай, 5 (1:0); Фатай, 14 (2:0).
«Уфа»: Шелия, Живоглядов, Тумасян, Пауревич, Табидзе, Сафрониди, Зубарев, Обляков, Сысуев, Слай, Фатай.
Третий и заключительный учебно-тренировочный сбор «Уфы» пройдёт в Австрии с 28 июня по 9 июля.