«СКА-Хабаровск» обыграл «Уфу» в товарищеском матче

«СКА-Хабаровск» и «Уфа» провели товарищескую встречу в рамках подготовки к сезону российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Новогорске и завершилась победой хабаровчан со счётом 3:1.
В составе победителей дубль на свой счёт записал Максим Казанков, а ещё один мяч забил Денис Дедечко, который реализовал пенальти. За «Уфу» гол забил Иван Обляков.
Товарищеский матч
«Уфа» (Уфа) – «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – 1:3 (1:3)
Голы: Казанков, 10 (0:1); Обляков, 12 (1:1); Дедечко, 29 (1:2, с пенальти); Казанков, 34 (1:3).
«СКА-Хабаровск», «Химки» и «Енисей» — соперники «Уфы» на сборах в Новогорске