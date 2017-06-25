Федун: не стал бы бросать в Акинфеева камни, как сейчас это делают

Владелец «Спартака» Леонид Федун подвёл итог выступлению сборной России на Кубке конфедераций — 2017 и поддержал голкипера российской национальной команды и ЦСКА Игоря Акинфеева. Команда Станислава Черчесова набрала три очка в трёх матчах и не смогла пробиться в плей-офф турнира.
«Какое впечатление оставила игра сборной? С одной стороны, ситуация – не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет. А с другой стороны, была надежда, что наша сборная сможет выступить лучше. Это очень важно, потому что ещё год назад такой надежды не было. Поэтому испытываю сдержанный оптимизм. Другое дело, что не все игроки соответствуют уровню сборной, но здесь ничего не поделаешь. Нужно терпение, чтобы выросли молодые ребята.
Необходимы ли перемены на посту главного тренера? Нет. Считаю, Станислав работает хорошо. И, собственно говоря, возрождённая сборная – это именно его заслуга. Помните, ещё полгода назад чувствовался полный скепсис по поводу того, как мы можем играть без Березуцких, Игнашевича… Теперь спокойно играем даже против самых сильных сборных!
Думаю, к чемпионату мира через год, если травмы обойдут сборную стороной и не будет такой эпидемии, как сейчас, команда окажется вполне боеспособна. Она сможет спокойно бороться даже за выход в четвертьфинал чемпионата мира. И это станет откровенным успехом.
И последнее, что хотел бы сказать. Не стал бы бросать в Акинфеева камни, как сейчас это делают, потому что, скажем, те же ошибки нападающих, которые не могли попасть в ворота и забить гол, – это примерно тоже же самое, что и ошибка Игоря», — сказал Федун в интервью «Спорт-экспрессу».