Тигиев и Таски работали по индивидуальной программе на сборе «Спартака»

Во второй день работы на сборе в австрийском Филлахе тренерский штаб «Спартака» разделил команду на две группы. Первая начала работу в 10:15. В это время к ней приступили Кутин, Шанбиев, Мамин, Самсонов, Леонтьев, Тимофеев, Бакаев, Попов, Ананидзе и Давыдов. Вторая группа трудилась на тренажёрах с 11:30. В неё вошли Боккетти, Ещенко, Щербаков, Фернандо, Мельгарехо, Нимели, Самбу, Промес, Луис Адриано и Зе Луиш.
В общей сложности утреннее занятие продлилось более двух с половиной часов. Вратари Ребров, Селихов и Максименко занимались по своему плану с Джанлукой Риомми. Защитники Тигиев и Таски работали по индивидуальной программе, сообщает официальный сайт красно-белых.
После обеда и небольшого дневного отдыха спартаковцев ожидает ещё одно занятие — общекомандное. Команда выйдет на поле «Спортплатц Филлах-Фёлькендорф» в 17:00. На этом стадионе пройдут два контрольных матча подопечных Массимо Карреры на зарубежном сборе — 1 и 7 июля.