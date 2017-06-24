«Спартак» отправился на сбор в Австрию с 24 футболистами

Утром 24 июня «Спартак» чартерным рейсом отправился на летний сбор в Филлахе (Австрия) для подготовки к новому сезону РФПЛ, сообщает официальный сайт красно-белых.
В составе делегации «Спартака» 24 футболиста: голкиперы Артём Ребров, Александр Селихов и Александр Максименко, защитники Андрей Ещенко, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Георгий Тигиев, Константин Щербаков, Денис Кутин, Артём Мамин и Шамсиддин Шанбиев, полузащитники Артём Самсонов, Фернандо, Игорь Леонтьев, Артём Тимофеев, Ивелин Попов, Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев и Лоренсо Мельгарехо, а также нападающие Денис Давыдов, Сильванус Нимели, Идриса Сиди Самбу, Зе Луиш и Луис Адриано.
Отмечается, что полузащитник Квинси Промес присоединится к партнёрам в субботу в Австрии. А игроки сборной России: защитники Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Георгий Джикия, полузащитники Денис Глушаков и Александр Самедов прибудут в расположении «Спартака» по завершении выступлений национальной сборной в Кубке конфедераций — 2017, после короткого отпуска.