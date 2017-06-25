Браво выйдет в стартовом составе сборной Чили в матче с командой Австралии

Стали известны стартовые составы сборных Чили и Австралии на матч третьего тура группы B проходящего в России Кубка конфедераций.
С первых минут у чилийцев на поле появится вратарь Клаудио Браво, пропустивший два предыдущих матча из-за повреждения.
Чили: Браво, Исла, Хара, Пауло Диас, Мена, Сильва, Фуэнсалида, Арангис, Видаль, Санчес, Варгас.
Австралия: Райан, Макгован, Сэйнсбари, Миллигэн, Луонго, Ирвайн, Бехич, Троизи, Кэхилл, Круз, Юрич.
Матч Чили — Австралия пройдёт на стадионе «Спартак» в Москве.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Чили — Австралия. Начало — в 18:00 мск.
Турнирное положение в группе B: 1. Чили — 4 очка; 2. Германия — 4; 3. Австралия — 1; 4. Камерун — 1.