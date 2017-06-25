Лебеденко стал игроком московского «Арарата»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Игорь Лебеденко, последним клубом которого был «Ахмат», перешёл в московский «Арарат».
У 34-летнего Лебеденко по окончании сезона закончился контракт с «Ахматом», и грозненский клуб 23 мая объявил об уходе игрока.
Лебеденко до перехода в «Ахмат» выступал за «Рубин», «Ростов», «Сатурн», «Локомотив» и «Торпедо».
В прошлом сезоне хавбек сыграл в 17 (девять в стартовом составе) матчах РФПЛ и забил три гола.
Ранее состав «Арарата», который в новом сезоне будет выступать в ПФЛ, пополнили Роман Павлюченко и Марат Измайлов.
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