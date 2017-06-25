Молодёжная команда «Реала» под руководством Гути оформила требл в Испании

Молодёжная команда «Реал», которую возглавляет бывший игрок команды Гути, одержала победу в Кубке Испании для футболистов не старше 19 лет. В финальном матче турнира «сливочные» оказались сильнее сверстников из мадридского «Атлетико» со счётом 4:1.
Таким образом, молодёжная команда выиграла в сезоне-2016/17 уже третий трофей. Ранее подопечные Гути одержали победу в чемпионате Испании и в молодёжном испанском Кубке чемпионов (Copa de Campeones).
Единственный турнир, в котором молодёжная команда «Реала» в минувшем сезоне не смогла добиться победы, – это Юношеская лига УЕФА, в которой она вылетела на стадии полуфинала.
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