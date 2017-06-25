Стал известен стартовый состав «Динамо» на товарищеский матч с «Ваккером»

Стал известен стартовый состав московского «Динамо» на товарищеский матч с австрийским клубом «Ваккер».
Новичок «Динамо» полузащитник сборной Мали Самба Сов попал в запас московской команды на эту встречу.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Белоруков, Терехов, Катрич, Соснин, Панченко, Ионов, Бечирай, Луценко.
Запасные: Нарубин, Ненахов, Калугин, Евгеньев, Морозов, Темников, Сапета, Соу, Кузьмин, Ташаев, Погребняк.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ваккер» – «Динамо». Начало встречи — в 19:00 мск.