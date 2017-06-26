AS: «Барселона» переключится на Сауля, если не сможет заполучить Верратти

«Барселона» имеет запасной «план Б» на тот случай, если не сможет приобрести хавбека «ПСЖ» Марко Верратти. Как утверждает AS, в таком случае сине-гранатовые попытаются заполучить полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса.
В каталонском клубе полагают, что 22-летний испанец отлично впишется в схему игры нового главного тренера Эрнесто Вальверде. Впрочем, в «Барселоне» понимают, что переговоры с «Атлетико» будут идти тяжело, ведь «матрасникам» запрещено регистрировать новых игроков до января, а потому они вряд ли захотят расстаться с действующими игроками.
Источник также утверждает, что спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес посетит молодёжный чемпионат Европы, где Сауль защищает цвета сборной Испании U21, чтобы понаблюдать за игроком.
В контракте Сауля с «Атлетико» прописана сумма отступных в размере 80 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл за «матрасников» 33 матча в чемпионате Испании, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.