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Перес сообщил, что «Реал» продлит контракт с Серхио Рамосом до 2021 года

26 июня 2017, понедельник. 08:19. Футбол

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес сообщил, что клуб продлит контракт с защитником Серхио Рамосом, утверждает Marca.

По словам Переса, новое соглашение с 31-летним защитником будет рассчитано до 2021 года. Действующий контракт Рамоса со «сливочными» истекает летом 2020 года.

Рамос перешёл в «Реал» из «Севильи» летом 2005 года за € 27 млн. Таким образом, Серхио защищает цвета «Королевского клуба» уже 12 лет. Чтобы побить рекорд Маноло Санчиса по количеству сезонов за «Реал» (18), Рамосу нужно выступать за мадридцев до 37 лет.

Всего за «сливочных» Рамос провёл 522 матча и забил 68 голов.

Рамос и ещё 5 защитников, которым неинтересно защищаться в ЛЧ
Серхио Рамос забил «Наполи» и вошёл в клуб защитников, забивавших в Лиге чемпионов 10 мячей – представляем всех членов этого клуба.
Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Реал Мадрид Серхио Рамос Флорентино Перес
Новости. Футбол
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