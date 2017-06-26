Игроки «Факела» обратятся в Палату по разрешению споров из-за долгов

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным рассказал, что в воронежском «Факеле» есть задолженность по заработной плате перед футболистами за прошлый сезон. В этой связи готовятся документы для обращения в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза.
«К нам обращались футболисты «Факела». Действительно, есть задолженность перед игроками за прошедший сезон. Сейчас готовятся документы в Палату по разрешению споров. Претензии в клуб они уже отправляли. Будем ждать решения палаты по этому вопросу. Ситуация разрешится, когда клуб погасит все задолженности, а этого пока не происходит. Процесс идёт, но может закончится в любой момент. Если клуб рассчитается с футболистами», — сказал Зотов.