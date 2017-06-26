Фонд Месси по помощи детям не декларировал € 10 млн дохода

Фонд нападающего «Барселоны» Лионеля Месси по оказанию помощи детям скрыл от соответствующих органов € 10 млн дохода, сообщает ABC.
Согласно информации источника, фонд с 2007 по 2015 год не декларировал большую часть своих доходов. Фонд на самом деле служил прикрытием игроку сборной Аргентины и его семье для ведения частных переговоров. Месси и его отец в 2009 году открыли в Росарио (Аргентина), где родился игрок, представительство фонда, но он был зарегистрирован в Испании как общественная организация. Месси и его отец подписывали контракты, не представляя декларации на этот счёт. Это привело к тому, что министерство финансов Аргентины исключило организацию из своего списка, так как она в течение трёх лет подряд не представляла отчёта о своих счетах.
В результате ставится под вопрос, действительно ли фонд Месси занимался социальными проектами помощи детям.