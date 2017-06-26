«Лейпциг» готов продать Н. Кейта «Ливерпулю» за £ 70 млн

«Ливерпуль» в настоящее время ведёт переговоры с «Лейпцигом» по поводу возможного перехода полузащитника Наби Кейта. Как сообщил в «Твиттере» журналист британского издания The Guardian Эд Аронс, немецкий клуб готов расстаться с 22-летним гвинейцем, но только если за него заплатят £ 70 млн.
Такая цена, судя по всему, обусловлена успешным выступлением хавбека в прошедшем сезоне. В сезоне-2016/17 Кейта провёл за «Лейпциг» 32 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 8 голевых передач, чем помог своему клубу выйти в Лигу чемпионов.
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