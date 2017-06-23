Президент «РБ Лейпциг» не намерен отпускать форварда Форсберга в другой клуб

Нападающий «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг продолжает прилагать усилия к тому, чтобы покинуть стан немецкого клуба. В услугах футболиста заинтересован не один ведущий европейский клуб, однако в планы главного тренера «Лейпцига» Ральфа Хазенхюттля и президента Оливера Минцлаффа расставание с игроком не входит.
«Если агент Форсберга забыл, когда заканчивается контракт игрока с нашим клубом, то мы можем очень быстро выслать ему копию соглашения», — приводит слова Минцлаффа Bild.
В чемпионате Германии Форсберг в минувшем сезоне сыграл 30 матчей, став автором 8 голов и 19 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.