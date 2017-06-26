Агент: Калешин заявил, что из-за Армаша «Кубань» вылетела в ФНЛ

Николай Пырнэу, агент защитника «Кубани» Игоря Армаша, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным поделился мнением по поводу будущего 29-летнего молдавского футболиста. 30 июня у Армаша истекает контракт, и краснодарский клуб принял решение не продлевать соглашение.
«Мы ведём интенсивные переговоры с несколькими клубами. Приоритетом для Игоря является Россия. Есть интерес от клубов Премьер-Лиги. Мы уже несколько недель ведём переговоры. Мы ждали позицию «Кубани», но прозвучало сомнительное заявление главного тренера команды Евгения Калешина о том, что из-за Армаша «Кубань» вылетела в ФНЛ. Очень странно слышать такие слова, ведь Калешина тогда даже не было в клубе. А самого Калешина я прекрасно знаю ещё со времён его выступлений за «Москву», и шлейф за ним как за игроком был не очень хороший. Пусть это будет на его совести», — сказал Пырнэу.