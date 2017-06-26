«Ювентус» намерен предложить € 15 млн за полузащитника «ПСЖ» Матюиди

«Ювентус» сделает первое предложение «ПСЖ» по трансферу полузащитника Блеза Матюиди. Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe, за футболиста сборной Франции «старая синьора» предложит € 15 млн.
Напомним, что Матюиди мог оказаться в «Ювентусе» ещё летом прошлого года, но в итоге переход заблокировал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.
Действующий контракт 30-летнего хавбека с «ПСЖ» истекает летом 2018 года. Не так давно Матюиди сказал, что не знает, останется ли он в парижском клубе.
«Ювентус» рассматривает приобретение Матюиди в качестве альтернативы Н'Зонзи