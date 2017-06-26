«Гуанчжоу Эвергранд» требует за Паулиньо € 40 млн

«Гуанчжоу Эвергранд» требует от «Барселоны» за переход полузащитника Паулинью € 40 млн. Как сообщает Sport.es, каталонский клуб хочет снизить цену и предлагает за бразильца вдвое меньше.
Ранее стало известно, что новый главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заинтересован в услугах хавбека, и в последние дни испанцы уже контактировали с руководством «Гуанчжоу Эвергранд».
Цвета китайского клуба бразильский футболист защищает с 2015 года. В текущем сезоне он сыграл в 21 матче во всех турнирах, забив 8 голов и сделал 4 передачи.
Паулиньо подтвердил интерес к нему со стороны «Барселоны»