Футболисты «Зенита-2» провели тренировку на льду

Футболисты «Зенита-2», которые продолжают готовиться к предстоящему сезону в Футбольной национальной лиге, провели необычное занятие. Как сообщает официальный сайт петербургской команды, подопечные Анатолия Давыдова провели тренировку на льду на одной из хоккейных площадок финского города Леппявирте, где сейчас петербуржцы проводят предсезонный сбор
По итогам сезона-2016/17 «Зенит-2» занял в ФНЛ 13-е место в турнирной таблице, а после окончания сезона Давыдов сменил на посту главного тренера Владислава Радимова.
Футболисты «Зенит-2» провели тренировку на льду
Футболисты «Зенит-2» провели тренировку на льду