Гилерме: нельзя казнить Акинфеева за ошибку в матче с Мексикой

Вратарь сборной России Гилерме поддержал партнёра по национальной команде Игоря Акинфеева, который во время матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций с Мексикой (1:2) допустил грубую ошибку, которая привела к решающему голу.
«Ошибки случаются, и легко говорить о них со стороны. Но всем, кто внутри команды, нелегко. Нельзя казнить Игоря, он не раз спас нас в игре с Португалией, сделал несколько сейвов. Мы, например, грешили при завершении атак. В целом мы могли бы сыграть и получше, несмотря на то что действовали неплохо», — цитирует Гилерме GloboEsporte.
Не вратарь республики. В чём трагедия Игоря Акинфеева
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