Бузакка: явных ошибок с системой видеоповторов на КК-2017 удалось избежать

Глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка оценил работу системы видеоповторов на Кубке конфедераций—2017.
«Работу системы видеоповторов мы оцениваем позитивно. Очень важно, что начали работать с этой системой на официальном турнире. Конечно, нам есть что улучшать, но явных ошибок на Кубке конфедераций удалось избежать. За 12 матчей возникло 29 ситуаций с просмотром повторов, и во всех судьи приняли правильные решения. Это официальные данные из протоколов.
Знаю, что люди эмоционально реагируют на такие технологии, но мы не можем полностью убирать человеческий фактор. Полностью избежать ошибок невозможно. Речь идёт только о ключевых моментах. Теперь нам нужно работать над тем, чтобы всё проходило быстрее по времени. Вчера, например, матч был задержан из-за просмотра видео», — передает слова Бузакки корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.