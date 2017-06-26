Пато: переход в «Интер»? А почему нет? Я очень сильно люблю Италию

Нападающий «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Алешандре Пато, ранее выступавший за «Милан», ответил на вопрос о том, согласился ли бы он перейти в стан соперника россонери по дерби — «Интер».
«Переход в „Интер“? А почему нет? Я профессионал и к тому же очень сильно люблю Италию. Сейчас я хорошо чувствую себя в Китае и рад быть частью проекта, который мы здесь строим, но никто не знает, что произойдёт в будущем», — цитирует Пато La Gazzetta dello Sport.
В составе «Милана» бразилец выступал с 2007 по 2013 год. За это время он провёл 117 матчей в Серии А и забил 51 гол.
Пато: «Милан» остаётся в моём сердце