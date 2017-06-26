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Кузяев: рад дебюту в стартовом составе «Зенита», но расстроен поражением

26 июня 2017, понедельник. 19:07. Футбол

Новичок «Зенита» Далер Кузяев поделился впечатлениями от первого матча в стартовом составе сине-бело-голубых. На днях подопечные Роберто Манчини проиграли «Лудогорцу» (0:1) в товарищеской встрече, а российский хавбек провёл на поле 56 минут.

«Считаю, что сыграл нормально, но могу лучше. Это был мой дебют в стартовом составе „Зенита“. Конечно, очень рад этому дебюту, но в то же время расстроен, что проиграли. Конечно же, хотел по максимуму использовать предоставленный шанс», — сказал Кузяев в интервью программе «Все на матч».

«Зенит» проиграл при Манчини второй матч подряд
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Лудогорец ФК Зенит Далер Кузяев
Новости. Футбол
26 июня 2017, понедельник
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