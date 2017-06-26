Кузяев: рад дебюту в стартовом составе «Зенита», но расстроен поражением

Новичок «Зенита» Далер Кузяев поделился впечатлениями от первого матча в стартовом составе сине-бело-голубых. На днях подопечные Роберто Манчини проиграли «Лудогорцу» (0:1) в товарищеской встрече, а российский хавбек провёл на поле 56 минут.
«Считаю, что сыграл нормально, но могу лучше. Это был мой дебют в стартовом составе „Зенита“. Конечно, очень рад этому дебюту, но в то же время расстроен, что проиграли. Конечно же, хотел по максимуму использовать предоставленный шанс», — сказал Кузяев в интервью программе «Все на матч».
«Зенит» проиграл при Манчини второй матч подряд