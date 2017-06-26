Георгиев сообщил, что болгарский форвард Божинов продолжит карьеру в России

Бывший нападающий сборной Болгарии Валери Божинов может продолжить карьеру в России. Об этом сообщил его соотечественник Благой Георгиев, выступающий за «Оренбург».
«Валери вернулся из Китая. Скорее всего, мы очень скоро увидим его в чемпионате России.
Что касается меня, то «Оренбург» вылетел из РФПЛ, хотя показывал хороший футбол. Нам просто не повезло. Я ещё не решил, останусь ли в «Оренбурге», у меня есть несколько предложений из РФПЛ. Веду переговоры с тульским «Арсеналом», — приводит слова Георгиева Trud.
31-летний Божинов известен по выступлениям за «Лечче» и «Парму».
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