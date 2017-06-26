Экс-защитник «Рубина» Лемос может перейти в «Рому»

Бывший защитник «Рубина» Маурисио Лемос, выступающий в Испании за «Лас-Пальмас», может перейти в «Рому». Итальянский клуб рассматривает 21-летнего футболиста как замену Костасу Маноласу, который близок к переходу в «Зенит».
В контракте Лемоса с «Лас-Пальмасом» прописана сумма отступных в размере € 30 млн, но испанский клуб готов вести с «Ромой» переговоры о снижении цены, пишет издание Tuttosport.
В минувшем сезоне молодой уругвайский защитник провёл 23 матча в чемпионате Испании и забил пять голов.
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