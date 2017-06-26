«Ростов» объявил о переходе Жана Маера

«Ростов» объявил о переходе словенского полузащитника Жана Маера, который подписал контракт по системе «3+1».
«Уважаемые болельщики, мы рады объявить вам о том, что «Ростов» подписал контракт по системе «3+1» с 25-летним атакующим полузащитником Жаном Маером. Жан родился в словенском Мариборе. Выступал за футбольные клубы «Алюминий» (Словения) и «Домжале» (Словения). В составе последнего играл в Лиге Европы.
В начале этого года стал привлекаться в сборную Словению. Новичок уже присоединился к команде на втором сборе, который сегодня стартовал в Австрии», — информирует сайт «Ростова».