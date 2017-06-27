СМИ приписали Видалю провокационные слова о Роналду перед игрой с Португалией

Несколько авторитетных зарубежных изданий приписали полузащитнику сборной Чили Артуро Видалю резкий выпад в адрес нападающего португальской национальной команды Криштиану Роналду перед полуфиналом Кубка конфедераций — 2017 (28 июня).
«Этот жулик (Роналду) для меня не существует», — сказал Видаль журналистам по версии таких сайтов, как Bild и Goal.
На самом же деле Артуро, отвечая на вопрос об ожиданиях от сражения со сборной Португалии во главе с её лидером Роналду, сказал следующее: «Для меня не существует грозных соперников».
Всё дело в том, что журналистов смутило слово «El cuco», которое в традиционном испанском языке имеет значение «жулик». Однако в Чили испанский язык имеет свои особенности, и там данное слово означает «грозный соперник».