Около 20 российских болельщиков встретили сборную Чили в Казани

Сборная Чили прибыла в Казань и заселилась в отель. Команда приехала в полном составе. Футболистов встречали около 20 российских болельщиков, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.
В полуфинале команда Чили, финишировавшая на второй строчке в группе B вслед за Германией, встретится со сборной Португалии, которая заняла первое место в группе A. Матч состоится 28 июня в Казани.
Матч за третье место на Кубке конфедераций пройдёт 2 июля в Москве. В тот же день в Санкт-Петербурге будет сыгран финал.
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