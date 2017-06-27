У улицы в Танзании отобрали имя хавбека «Тоттенхэма» Ваньямы спустя один день

Улица в округе Убунго (город Дар-эс-Салам) в Танзании носила имя полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Виктора Ваньямы всего один день, сообщает ESPN FC.
Напомним, 24 июня Ваньяма посетил в Убунго детский турнир, после которого вместе с главой округа принял участие в открытии улицы, названной его именем. Однако всего через день власти Убунго заявили, что процедура по переименованию улицы была проведена с нарушениями. В связи с этим табличка с именем Ваньямы исчезла с улицы.
Фотографию, на которой табличку с именем Ваньямы убирают с улицы, можно посмотреть в «Твиттере».