«Барселона» не продаст Ракитича даже в случае покупки Верратти

«Барселона» не планирует расставаться с полузащитником Иваном Ракитичем даже в том случае, если приобретёт хавбека «ПСЖ» Марко Верратти, утверждает Sport.es. Руководство каталонского клуба заверило агентов 29-летнего хорвата в том, что новый главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассчитывает на него.
Ранее появилась информация, что сине-гранатовые могут продать Ракитича в случае покупки Верратти.
В минувшем сезоне хорват сыграл в 32 матчах Примеры, отметившись 8 голами и 5 результативными передачами.