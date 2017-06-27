Троизи: уверен, Россия проведёт чемпионат мира на фантастическом уровне

Нападающий сборной Австралии Джеймс Троизи поделился впечатлениями от России и выступления в розыгрыше Кубка конфедераций. Троизи не сомневается в том, что чемпионат мира 2018 года будет проведён на соответствующем уровне.
«Конечно, я знал, что в России холодно, но не предполагал, что до такой степени. В Санкт-Петербурге после тренировки руки у меня замерзали. Меня очаровали белые ночи. Это странный, но одновременно замечательный феномен. Ничего подобного раньше не встречал. Здесь отличные стадионы, и я уверен, что Россия проведёт чемпионат мира на фантастическом уровне. Я смогу сказать своим внукам, что был в России», — приводит слова Троизи Sputnik Mundo.