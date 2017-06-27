Калмунд: Бавария» проиграла в ЛЧ не потому, что у них нет 100-миллионного игрока

Бывший менеджер леверкузенского «Байера» Райнер Калмунд поделился мнением о причинах поражения мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов от мадридского «Реала». Калмунд считает, что проигрыш не в том, что в составе мюнхенцев нет игрока, за которого дают астрономические суммы.
«Бавария» проиграла в Лиге чемпионов «Реалу» не потому, что в её составе нет игрока, стоящего € 100 млн. Это было обусловлено тем, что в тот момент такие футболисты, как Нойер, Хуммельс, Боатенг и Левандовски, не были в своей оптимальной форме. Иногда всё это объясняется очень просто», — приводит слова Калмунда интернет-издание Sport1.