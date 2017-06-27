Нападающий «Гремио» Луан интересен «Зениту»

Нападающий «Гремио» Луан попал в сферу интересов «Зенита». Питерцы уже сделали предложение по 24-летнему футболисту. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Premium Sport HD Андерсиньо Маркес.
В декабре прошлого года бразильские СМИ писали об интересе к нападающему со стороны московского «Спартака» и мадридского «Атлетико». Тогда Луан оценивался в € 22,5 млн.
Нападающий выступает за «Гремио» с 2014 года. В текущем сезоне форвард в 9 матчах бразильской Серии А забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.
«Спартак» может побороться с «Атлетико» за форварда «Гремио» Луана