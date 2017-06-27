Аллегри: в перерыве матча с «Реалом» сделал бы две-три замены

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился своим видением поражения команды в финале Лиги чемпионов. «Старая синьора» проиграла мадридскому «Реалу» со счётом 1:4.
«Второй и третий голы «Реал» забил за очень короткий интервал времени. После первого гола соперника мы сравняли счёт и продолжали прессинговать. Эта игра послужит нам уроком для того, как нужно обращаться с такими матчами. Мы не можем думать о том, чтобы играть во втором тайме так же, поскольку в первой половине осуществляли интенсивный прессинг. В перерыве я бы сделал две-три замены, так как у Пьянича и Манджукича были проблемы. Но это был финал, который мог продлиться 120 минут», — приводит слова Аллгри Sky.