Карамбё: Варан должен заботиться о своём физическом состоянии

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Кристиан Карамбё советует защитнику команды Рафаэлю Варану обращать больше внимания на своё физическое состояние. Футболист сборной Франции в «Королевском клубе» уже неоднократно получал травмы и выбывал из строя.
«Варан молод, но уже многое выиграл в «Реале». Он должен заботиться о своём физическом состоянии. Главный тренер «Реала» Зидан так же думает об этом. Варан играл одну из ключевых ролей в «Реале» в последние два сезона», — проводит слова Карамбё AS.
Варан в минувшем сезоне принял участие в 23 матчах чемпионата Испании, став автором 1 гола и 2 результативных передач.