ЦСКА и «Зенит» проявляют интерес к защитнику «Интера» Меделю

Защитник «Интера» Гари Медель попал в сферу интересов двух российских клубов. Calciomercato.com сообщает, что заполучить 29-летнего чилийца хотят ЦСКА и «Зенит».
Наставник питерцев Роберто Манчини хорошо знаком с чилийским футболистом по работе в «Интере». Летом прошлого года он не отпустил Меделя именно в ЦСКА, однако новый главный тренер нерадзурри Лучано Спаллетти на защитника не рассчитывает.
Контракт Гари Меделя с «Интером» действует до лета 2018 года. По данным Transfermarkt, чилиец оценивается в € 12 млн.
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