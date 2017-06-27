Сборная Португалии обратилась к болельщикам на русском языке

Сборная Португалии, которой 28 июня в Казани предстоит сыграть против Чили в полуфинале Кубка конфедераций, обратилась к болельщикам. Сделали это португальцы на русском языке.
«Как же здорово вернуться в Казань! Огромное вам спасибо за поддержку и теплый приём. Мы никогда этого не забудем», — говорится на официальной странице сборной Португалии в «Твиттере».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия — Чили. Начало — в 21:00. Встреча пройдёт на стадионе «Казань-Арена». Ранее сборная Португалии в Казани на групповом этапе сыграла вничью с Мексикой (2:2).
Фото также можно посмотреть в «Твиттере».