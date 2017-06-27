«Тосно» в Словении сыграет против двух хорватских и одного сербского клуба

Новичок российской Премьер-Лиги «Тосно» 29 июня отправится на сборы в Словению, где пройдёт последний этап подготовки. Об этом говорится на официальном сайте клуба.
В ходе словенского сбора «Тосно» проведёт три контрольных матча. Соперниками станут два хорватских и один сербский клуб. 1 июля «Тосно» сыграет с «Интером» (Запрешич, Хорватия), 4 июля – с «Динамо» (Загреб, Хорватия), 7 июля – с «Чукарички» (Белград, Сербия).
В сезоне-2016/17 ФНЛ «Тосно» финишировал на втором месте и вышел в Премьер-Лигу. Первым соперником станет «Уфа».
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