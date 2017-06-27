Фанаты ЦСКА обратились к руководству с просьбой покрасить элементы стадиона

Группа активных болельщиков ЦСКА посредством социальных сетей обратилась к руководству клуба с просьбой разрешить покрасить отдельные элементы стадиона «Арена ЦСКА — ВЭБ-Арена».
«К сожалению, по неведомым причинам ряд элементов и конструкций внутри чаши стадиона и в подтрибунных помещениях ответственные за строительство арены посчитали возможным оставить без покраски. По информации, которую нам предоставили сотрудники ЦСКА, покраска этих элементов не входит и не входила в проектно-сметную документацию. Мы считаем данную ситуацию недопустимой и призываем совместными усилиями найти пути её решения.
Мы обращаемся к руководству ЦСКА (ни в коем случае не в ультимативной форме) с тем, чтобы они рассмотрели вопрос об удовлетворении нашей просьбы, а если данный процесс невозможен из-за проблем финансового характера, мы предлагаем составить смету, предоставить реквизиты и запустить краудфандинговую акцию для реализации этого проекта. Голого бетона на арене быть не должно», — сообщили болельщики в своём заявлении.
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