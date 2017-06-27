Полузащитник «Лиона» Гоналон согласовал контракт с «Ромой»

28-летний полузащитник «Лиона» Максим Гоналон принял решение продолжить карьеру в «Роме», сообщает RMC Sport.
По данным L'Équipe, капитан «львов» достиг соглашения с римским клубом о контракте, срок которого рассчитан на четыре сезона.
Теперь соглашения по трансферу должны достигнуть клубы. Джаллоросси вечером 26 июля уже сделали первое предложение.
Гоналон находится в структуре «Лиона» с 1999 года и за главную команду провёл больше 300 матчей. В активе полузащитника семь матчей за сборную Франции.
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