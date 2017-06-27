В. Габулов: обговорим с руководством «Арсенала» наше дальнейшее сотрудничество

33-летний голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов рассказал, что после небольшого отдыха встретится с руководством клуба, чтобы обсудить своё будущее, а также поведал о мечте выступать за одну команду со своим братом, полузащитником Георгием Габуловым.
«Когда я приехал в «Арсенал», клуб находился в зоне вылета. Было понятно, что оставшаяся часть сезона будет сложной — нас ожидала борьба за сохранение места в РФПЛ. Для меня это стало вызовом. Оставалось только 13 матчей, в команду зимой пришло много новых игроков. Слава богу, мы справились. Надеюсь, дальше будет только лучше – и задачи станут амбициознее.
У нас была договорённость с руководством клуба, что после выполнения задачи — сохранения «Арсеналом» места в Премьер-Лиге — мы сядем и обговорим наше дальнейшее сотрудничество, обсудим задачи и условия. Этим я сейчас и намерен заняться, отдохнув несколько дней, которые мне предоставили после сборной. Собираюсь встретиться с руководством клуба и обговорить эти моменты.
У брата всё в порядке. Он полностью восстановился после травмы и чувствует себя отлично. Летом у Георгия закончился контракт с «Оренбургом», сейчас он работает индивидуально и занимается выбором команды, в которой продолжит свою карьеру. Ни для кого не секрет, что мы с братом всегда хотели играть в одной команде, и надеемся, что эта мечта когда-нибудь осуществится", — поведал Габулов в интервью своему официальному сайту.