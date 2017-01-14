В. Габулов: после затянувшейся паузы хочется играть как можно дольше и лучше

33-летний голкипер Владимир Габулов, подписавший контракт с тульским «Арсеналом», рассказал, как поддерживал физическую форму в то время, когда был без клуба, а также заявил, что не думает о завершении карьеры. В мае 2016 года вратарь ушёл из «Динамо» и всё это время поддерживал форму самостоятельно.
«Тренироваться без команды очень тяжело. Заставлять себя – самое сложное. Кто меня мотивировал? Только сам себя. Чётко осознавал, ради чего всё это нужно, — чтобы играть в футбол. Я без него никуда. А если хочешь остаться в футболе, то обязан быть в форме. Всё это время у меня был такой же вес, как и во время выступления за клуб. Не набирал больше одного килограмма.
До скольких лет хотел бы продолжать карьеру? После затянувшейся паузы даже не думаю об этом. Сегодня мне хочется играть как можно дольше и лучше. И как можно меньше держать в голове, что однажды уйду из футбола», — поведал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Полную версию эксклюзивного интервью с голкипером Владимиром Габуловым читайте здесь.