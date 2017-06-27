Бывшему нападающему «Наполи» Диего Марадоне будет присвоено звание почётного гражданина Неаполя. Торжественная церемония, в которой аргентинец лично примет участие, пройдёт 5 июля на самой большой площади Неаполя – Пьяцца-дель-Плебишито, пишет ANSA.
Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год. Он провёл в составе «партенопейцев» 259 матчей и забил 115 мячей. Вместе с «Наполи» 56-летний форвард стал двукратным чемпионом Италии и по одному разу выиграл Кубок УЕФА и Кубок Италии, а также Суперкубок страны.
В Неаполе начали сбор пожертвований на статую Марадоне