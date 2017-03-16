В Неаполе начали сбор пожертвований на статую Марадоне

Неаполитанский банк объединился с футбольной школой Arci Scampia для того, чтобы начать сбор пожертвований на статую бывшему нападающему «Наполи» Диего Марадоне, сообщает La Gazzetta dello Sport. Для возведения статуи потребуется собрать € 30 тыс.
10 мая этого года исполнится 30 лет победе «Наполи» в чемпионате Италии сезона-1986/87, одним из главных творцов которой был Диего Марадона. Сообщается, что по этому поводу в июне «Наполи» планирует провести специальный матч, на котором, по слухам, мэр Неаполя вручит Марадоне звание почётного гражданина.
Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год. Вместе с командой он дважды выиграл чемпионате Италии, по разу Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА.