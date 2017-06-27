Рахимов: назначение Слуцкого в Англии — просто супер, буду переживать за него

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал, как относится к назначению Леонида Слуцкого на пост наставника английского «Халл Сити».
«Отлично, просто супер! Он и специалист хороший, и человек. Буду за него переживать. Мы, тренеры, прекрасно понимаем, что в Англии никому не нужны, да и в других странах Европы особо нет спроса. Если в Англию зовут тренера-иностранца, то только с именем. Я очень рад за Слуцкого! Пусть это Чемпионшип, но всё равно Англия. А в таких клубах как «Халл», у англичан, как правило, работают свои.
Сложно сказать, получится ли у Слуцкого. Мы все знаем Леонида Викторовича, он мужик грамотный, понимает, что надо знать традиции страны, её ментальность, чай в пять часов и всё прочее. Вопрос в другом – какую задачу ему поставят. Плюс есть конфликт между руководством клуба и фанатами, то есть много околофутбольных моментов. В самой команде тоже есть вопросы – как заменить тех, кто уйдёт, как самому Слуцкому внедрить себя в неё. Каким будет отношение к первому в истории российскому тренеру? Важно ещё, как «Халл» начнёт. Если хорошо, легко будет уладить проблемы, а если не очень, придётся тяжело. Там ведь могут и не ждать, когда придут победы.
Думаю, он получил не то чтобы гарантии, а какие-то обещания, что ему могут помочь. Ну не поедешь ты просто так в другую страну, чтобы ждать и учиться! Он жил в отеле «Челси», занимался в языковой школе, в которую попадёт далеко не каждый. Да, принял вызов, молодец! Но мне кажется, если бы у него к лету не появилась работа, он бы вернулся в Россию», — заявил Рахимов в интервью «Советскому спорту».