У «Ротора-Волгоград» появится команда-дубль под названием «Зенит»

У «Ротора-Волгоград», который по итогам прошлого сезона вышел в ФНЛ, появится команда-дубль. Она получит название «Зенит» и будет выступать в ПФЛ, информирует интернет-издание «Комсомольская правда в Волгограде».
Сообщается, что в «Зенит» уйдут некоторые ветераны «Ротор-Волгограда», которым будет поручено работать с молодёжью. Тренировать дубль назначат Эвальда Фролова.
По информации источника, финансировать «Зенит» будут из бюджета Волгограда, а расходы «Ротор-Волгограда» возьмёт на себя область.