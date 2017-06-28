Клозе: у меня такое впечатление, что Лёв никогда не устаёт

Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе, работающий ныне в тренерском штабе национальной команды, поделился впечатлениями от работы наставника «бундесманншафт» Йоахим Лёва. Клозе отметил, что работа с таким специалистом является для него бесценным опытом.
«Лёв невероятно скрупулёзен в работе. Он вдаётся в каждую деталь. Так что опыт работы с ним для меня на вес золота. Несмотря на успехи, Лёв никогда не позволяет себе расслабляться, пытаясь постоянно совершенствоваться в работе. Он всегда готов работать, не говоря, что ему пора отдохнуть. У меня такое впечатление, что Лёв никогда не устаёт», — приводит слова Клозе Bild.