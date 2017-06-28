Игнатьев: в сборную могут влиться талантливые игроки, например Кокорин и Дзюба

Бывший главный тренер сборной России, ныне вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев поделился впечатлениями от выступления российской национальной команды на Кубке конфедераций.
«Первый Кубок конфедераций состоялся 20 лет назад, когда я возглавлял сборную России. Вначале, честно говоря, относился к нему без особого пиетета, так как этот турнир воспринимался исключительно как прелюдия к большому футбольному мероприятию. Сейчас отношение к нему стало более серьёзным. Тем важнее тот результат, который должна была показать на нём сборная России.
К сожалению, мы вылетели ещё до того, как закончился групповой этап. Заметно, что нашим футболистам зачастую не хватает концентрации в простых эпизодах. Когда нужно просто остановить мяч или попасть по нему, стоя перед воротами. Команда создаёт моменты, а использовать их не получается. Самый важный – проигранный матч с Мексикой получился при этом лучшим по содержанию, но за упорство очков не дают.
Есть ещё несколько талантливых игроков, которые могут влиться в состав: например Александр Кокорин и Артём Дзюба. Но с ними надо что-то делать. Я даже не об их послании, которое они опубликовали в Интернете и в котором кто-то усмотрел подшучивание над Станиславом Черчесовым. Дзюба уже который раз покидает сборную в последний момент. Думаю, пора объяснить, что происходит на самом деле. Речь всё-таки идёт об одном из лидеров национальной команды. Если между ним и тренером есть конфликт, надо признаться в этом», — цитирует Игнатьева «Собеседник».