Игнатьев: Кокорин и Дзюба не настолько глупые, чтобы задевать Черчесова

Вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев прокомментировал послание нападающих «Зенита» Александра Кокорина и Артёма Дзюбы в «Инстаграме».
«Не могу признать, что жест Кокорина и Дзюбы адресован Черчесову. Эти игроки не настолько глупые, чтобы задевать Станислава Саламовича. Это взрослые футболисты, которые могут сказать тренеру, как они видят ситуацию. Да и Черчесов не ребёнок, чтобы реагировать на подобные вещи.
Дзюба и Кокорин на данный момент не имеют к сборной совершенно никакого отношения. Команда показала в последнем матче добротный футбол, а они-то тут при чём? Кто-то сто лет назад играл в сборной — так какая разница, что он там будет показывать? Оба не попали в команду по объективным причинам. Вот будут хорошо играть в клубе — окажутся в сборной», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
Ранее Кокорин выложил в своём «инстаграме» видео с подписью «месседж» (послание). На этом видео они с Дзюбой прикладывают ребро ладони к губам. Что именно значил данный жест и кому он был адресован, игроки не объяснили. Позже Дзюба назвал это послание шуткой и сообщил, что люди пытаются раздуть из этого скандал.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».